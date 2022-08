Bondscoach Kenny De Ketele is blij met sterke start op EK: “In principe kan het elke dag prijs zijn”

Kenny De Ketele was vrijdag een tevreden bondscoach na de eerste Belgische medaille op het EK baanwielrennen in München. Dat Robbe Ghys al meteen zo sterk voor de dag zou komen in de puntenkoers was een kleine verrassing. Al had De Ketele het voelen aankomen. “Hij vloog werkelijk op training”, vertelde hij.

“Toen hij zaterdag bij de groep kwam en we zagen hem rijden, keken Tim (Carswell, de tweede bondscoach van het Belgische team) en ik met grote ogen naar elkaar”, legde De Ketele uit. “Robbe was heel erg goed. We wisten natuurlijk niet dat hij meteen een zilveren medaille zou kunnen pakken, maar hij maakte wel indruk. In eerste instantie was hij niet voorzien voor deze puntenkoers. Fabio Van Den Bossche zou die rijden. Maar door het jammerlijke forfait van Lindsay De Vylder hebben we een beetje geschoven met de disciplines. Robbe was onze luxe-invaller en dat pakte geweldig uit. We wisten ook wel dat hij heel veel zin in de puntenkoers had.”

Ghys heeft weinig ervaring op het hoogste niveau in de puntenkoers. “Maar hij kent de discipline natuurlijk wel heel goed”, counterde De Ketele. “Op het hoogste niveau heeft hij de puntenkoers weinig gereden. Dat klopt. Maar Robbe heeft in het algemeen een stap voorwaarts gezet. Op de weg is hij sinds twee maanden heel sterk bezig. Voor mij is dat geen verrassing. Ik weet al heel lang hoe goed hij is. Het is nu het vierde jaar dat we heel nauw samenwerken. Ik ben blij dat het er hier uitkomt, ook in een individueel onderdeel. Robbe heeft in het verleden ploegkoersen gereden, bijvoorbeeld aan mijn zijde in Tokio, waarin hij de beste man in koers was. Maar dat valt minder op als je geen medaille wint. Er gaat ook altijd aandacht naar de ploegmaat, terwijl hij het hier helemaal zelf heeft gedaan.”

Ghys komt dinsdag ook nog in actie in de ploegkoers, zijn hoofddoel op dit EK. “Deze prestatie geeft natuurlijk veel vertrouwen voor de ploegkoers van dinsdag. Fabio (Van Den Bossche, de ploegmaat van Robbe in de ploegkoers, red.) maakt ook indruk op training. In principe zouden we elke dag een medaille kunnen pakken op dit EK. Ik wil niet zeggen dat dat zal gebeuren. We blijven met de voetjes op de grond, maar het is leuk meteen te kunnen vieren. Deze baan ligt ons ook gewoon echt. Ik zei het vooraf al. Het is een korte, technische baan, ideaal voor onze jongens”, eindigde de bondscoach.