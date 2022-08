Drievoudig winnaar Jan Frodeno mist door heupinfectie Ironman van Hawaï

De Duitse triatlonvedette Jan Frodeno moet geblesseerd afhaken voor de Ironman van Hawaï in oktober, de legendarische uithoudingswedstrijd die hij al drie keer won.

In een video gedraaid vanuit zijn ziekenhuiskamer legt Frodeno vrijdag uit dat hij enkele weken geleden ten val kwam met de fiets en daarbij een infectie in de heup heeft opgelopen. Om de blessure volledig te laten genezen, moet hij twee tot vijf keer onder het mes. Donderdag volgde een eerste ingreep. “Daarmee is een einde gekomen aan mijn dromen voor Kona 2022”, zegt hij.

Frodeno won de Ironman van Hawaï in 2015, 2016 en 2019. Op zijn bijna 41e wil de Duitser nog zeker een jaar verder doen, tot eind 2023. “Het worden waarschijnlijk de laatste veertien maanden uit mijn carrière maar nu denk ik nog niet aan stoppen. Ik hou nog erg veel van de wedstrijden en ik wil op een mooie manier afscheid nemen. Ik ga nu wat tijd inbouwen voor mezelf en goed herstellen.”