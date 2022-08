Vanzeir leidt Genk Ladies met twee goals naar zege op openingsspeeldag

KRC Genk Ladies is het nieuwe seizoen succesvol gestart. Blauw-wit won eteen op de eerste speeldag in Woluwe: 1-2. Genk was zenuwachtig, maar won uiteindelijk verdiend.

Een trip naar het stugge Woluwe bleek de voorbije seizoenen nooit te onderschatten. De thuisploeg kende vrijdag bovendien een gouden start. Verdonck maakte er met een vluchtschot al snel 1-0 van. Genk dreef het tempo op en dat loonde. Vandersanden stuurde Petry diep en zij legde breed voor Vanzeir: 1-1. De Beringse nieuwkomer was meteen belangrijk voor Genk Ladies, want maakte er niet veel later ook 1-2 van op aangeven van Wielockx. Veel kansen waren er nadien niet meer. In het slot probeerde Woluwe het nog met enkele hoge ballen, maar KRC gaf de zege niet meer weg. Genk Ladies begon nog wat zenuwachtig aan het seizoen, maar trok verdiend de eerste driepunter aan boord. Volgend weekend krijgt het voor eigen publiek Gent over de vloer.