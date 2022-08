Sint-Truiden

In de Streamz-reeks ‘Chasing Beauty’ worden negen mannen en vrouwen geportretteerd die hun toevlucht zoeken tot plastische chirurgie. Een van hen is de Truiense Yasmine Pierards, die we nog kennen van ‘Temptation Island’ en ‘Ex On The Beach’. “Mijn grootste inspiratiebron is Kim Kardashian.”