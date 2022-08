Lesley Sharp kwam woensdag op Parking Blauwe Boulevard een scène inblikken voor de Britse reeks ‘Before We Die’. — © Photo News

Hasselt

Wie woensdag Lesley Sharp meent gezien te hebben op de Parking Blauwe Boulevard in Hasselt, leed niet aan zinsverbijstering. De Britse actrice was er namelijk voor opnames van het tweede seizoen van de serie ‘Before We Die’.