Zeven kandidaat-steden voor Songfestival zijn bekend (en Londen is er niet bij)

Welke stad organiseert het Eurovisiesongfestival volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk? Dat zal deze herfst duidelijk worden. Maar de organisatie heeft alvast de zogenaamde ‘Sensational Seven’ bekendgemaakt. Opvallend, hoofdstad Londen is geen kandidaat.

Glasgow, Manchester, Newcastle, Liverpool, Leeds, Sheffield of Birmingham. Een van deze zeven steden zal het komende Songfestival organiseren in mei 2023. De komende weken moeten ze aan de organisatie bewijzen en tonen hoe zij de beste locatie zijn voor de grootste liedjeswedstrijd ter wereld. Volgens de BBC hebben twintig steden hun interesse getoond, deze zeven eindigen op de uiteindelijke shortlist. Zij konden voldoende aantonen dat ze de capaciteit, kunde en ervaring in huis hebben om een wedstrijd van die schaal te kunnen onderbrengen.

Daarbij hoorde bovendien een demonstratie van hoe ze de Oekraïense cultuur, muziek en gemeenschappen zouden weergeven. Het land won het voorbije Eurovisiesongfestival dankzij Kalush Orchestra en het nummer Stefania. Maar door de oorlog met Rusland kan Oekraïne ze de wedstrijd niet veilig organiseren. Groot-Brittannië diende zich daarop aan als gastland. Hun Sam Ryder werd met Space man tweede.