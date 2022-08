Samenwerking tussen nieuwkomer Kegler en Hubo Limburg United beëindigd

In onderling overleg is besloten om de samenwerking tussen Hubo Limburg United en de 25-jarige Amerikaanse nieuwkomer Mario Kegler te beëindigen.

De Amerikaan was binnengehaald als versterking op de small forward positie en deed eerder al ervaring op in Mexico en Duitsland. Het is nog niet geweten of er naar een vervanger voor Kegler wordt gezocht.

Nieuwkomer Alex Stein werkte ondertussen zijn eerste trainingen af met de groep. Limburg United kan zich nu volledig focussen op het nieuwe seizoen met de eerste voorbereidingswedstrijd in eigen huis tegen de Gent Hawks op zaterdag 27 augustus.

Nieuwe aanwinst Maxime de Zeeuw zal half september het team pas vervoegen. Na de oefenmatch tegen Duitsland eerder deze week, bereidt hij zich met de Belgian Lions verder voor op het EK dat begin september plaats vindt in Berlijn.