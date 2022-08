Lommelse trein dendert vlot over teleurstellend Dender

De Spaanse middenvelder Alex Granell werd in Denderleeuw meteen aan de aftrap gebracht door hoofdtrainer Steve Bould. Door de enkelblessure van Glenn Neven nam Stijn Wuytens centraal achterin plaats en droeg Robin Henkens de aanvoerdersband. Nieuwkomers Metinho en Zalan Vansca werden ook direct in de basis gedropt.

© BELGA

Flitsende start, flets vervolg

De Brit koos met Talvitie, Vancsa en Cauê voor een piepjonge voorhoede. Na tien minuten zette Talvitie voor, maar de Hongaarse aanvaller kopte recht in de handen van Gries. Onder toeziend oog van Neven en Théo Pierrot kregen Robin Henkens en Talvitie te veel vrijheid en Belghali wipte het leer verrassend via Van Oudenhove over doelman Gies: 0-1. Enkele minuten later verdubbelde groen-wit al de voorsprong. Ditmaal gaf Belghali de assist en Roque haalde centraal voor doel de sloophamer boven: 0-2. Al zag de doelman van een teleurstellend Dender er ook niet al te best uit.

Aan de overkant zorgde Rajsel via de onderkant van de lat al direct voor een aansluitingstreffer: 1-2. Doelman De Busser stond aan de grond genageld bij de vlam van de Sloveens-Franse flankspeler. De drankpauze zorgde voor een welgekomen adempauze voor de bezoekers. Na een overtreding van Lemoine draaide Hens het leer op doel, maar scheidsrechter Simonini oordeelde dat de bal de achterlijn niet volledig had gepasseerd. Dender zette nog aan voor de pauze, maar Lallemand vergat het cadeau van een slordige Robin Henkens te aanvaarden. Lommel SK ging zo met een voorsprong de rust in.

© BELGA

Strafschop Cauê, rood voor Dender

Tijdens de pauze greep Dender-coach Régi Van Acker in door Aterri naar de kant te halen voor Houdret. Lommel SK wilde zo snel mogelijk de wedstrijd in een definitieve plooi leggen, maar daar hadden de Oost-Vlamingen duidelijk geen oren naar. Het middenveld van Dender had weinig tot geen vat op de snelle voetjes van Troyes-huurling Metinho. Het warme weer begon in de tweede helft ook zijn tol te eisen en het tempo zakte zienderogen. Van Acker probeerde dan maar de bakens te verzetten met de inbreng van ex-Lommelaar M’Barki en Rowell. De doorgebroken Cauê en Talvitie vergaten beide binnen één minuut Dender de definitieve doodsteek te geven.

De Oost-Vlaamse club was volledig uitgeput en ook Vancsa haalde de trekker niet over. Na handspel van Cools stuurde Simonini de verdediger van het terrein én gaf Lommel SK een strafschop. Cauê geraakte met het nodige geluk onder doelman Gies: 1-3. Een moegestreden Dender moest nu nog twintig minuten met tien verder. Een kwartier voor tijd viel Agustin Anello nog in voor Wuytens waardoor Granell een rij achteruit schoof. Troyes-huurling Nassim Chadli en Bas Weckhuysen mochten in de slotfase nog hun debuut maken bij een controlerend Lommel SK. Invaller Chadli zorgde voor de kers op de taart met een fantastisch doelpunt van buiten het strafschopgebied: 1-4. De eerste overwinning was een feit tegen een bleke promovendus.

© Dick Demey

FCV DENDER EH: Gies - Ragoli, Cools, Borry - Smet, Hens, Van Oudenhove, Rôdes (64’ Rowell), Rajsel (64’ M’Barki) - Lallemans, Atteri (46’ Houdret).

LOMMEL SK: De Busser - Belghali, Lemoine, Wuytens (73’ Anello), Roque - Metinho, Henkens, Metinho (92’ Weckhuysen) - Talvitie (79’ Chadli), Cauê (79’ Kabongo), Vancsa (92’ Ostrc).

DOELPUNTEN: 12’ Belghali 0-1, 15’ Roque 0-2, 20’ Rajsel 1-2, 69’ Cauê 1-3, 93’ Chadli 1-4.

GELE KAARTEN: 17’ Cauê (tackle), 27’ Lemoine (tackle), 32’ Rôdes (protest), 38’ Hens (tackle), 45’ Henkens (voet te hoog), 76’ Rowell (fout), 83’ Metinho (fout), 88’ Anello (botsing).

RODE KAART: 68’ Cools (handspel)

STRAFSCHOP: 69’ Cauê (raak).

SCHEIDSRECHTER: Matonga Simonini

TOESCHOUWERS: 750