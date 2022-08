Hitte zorgt ook voor slechtere luchtkwaliteit, twee meetstations in het rood

Het samenspel van tropische hitte, felle zonneschijn en luchtvervuiling hebben vrijdag in twee meetstations in ons land geleid tot rode ozonwaarden. Dat geeft de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) aan.

In Berendrecht, in de provincie Antwerpen, werd met 193 microgram ozon per kubieke meter lucht de hoogste waarde opgetekend. Ook in Schoten (185) werd de informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter overschreden. In Dessel (180), eveneens in de provincie Antwerpen, werd deze waarde om 18.00 uur net bereikt.

Bij het overschrijden van de informatiedrempel moet de bevolking geïnformeerd worden, zodat iedereen zich kan beschermen tegen kortstondige blootstellingen aan hoge ozonconcentraties.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12.00 uur en 22.00 uur. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.