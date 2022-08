Zeven jaar geleden landden de eerste woorden op papier, sinds deze week draaien de camera’s van ‘J’aime la vie’. De film wordt een ode aan het leven, maar tegelijk is datzelfde leven beenhard voor scenarist en regisseur Mathias Sercu (51): zijn zoon Tore is ongeneeslijk ziek. “Toch vinden we nog altijd troost en kracht bij elkaar.”