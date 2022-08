Vermoeide Belgian Lions onderuit in Estland

De Belgian Lions zijn in volle voorbereiding op de twee WK-kwalificatieronde versus Groot-Brittanië (25 augustus, mons.arena) en 28 augustus in Griekenland en het EK (1-18 september) in Georgië (Tbilisi) en Duitsland (Berlijn).

Vorige week wonnen de Lions van Finland. De tweede partij in Tampere bracht een nederlaag tegen de Finnen. Woensdag werd in een kolkende Alverberg van Hasselt en van Duitsland, met drie NBA-spelers in de selectie, nipt verloren.In het Estse Tartu verloren de Belgian Lions een oefenwedstrijd versus Estland. Topschutter Retin Obasohan, Ismael Bako (12 punten, 8 rebounds), Manu Lecomte en Alex Libert zorgden voor een 39-42 bonusje halfweg. De vermoeide Lions, die dus een lange reis in de benen hadden, vielen in het derde kwart echter stil. De shots vielen niet en Estland drukte na 56-52 door naar 79-66 winst. Haris Bratanovic, Jean Salumu, Quentin Serron, Hans Vanwijn en Jonathan Tabu kregen rust. Zaterdag oefenen de Belgian Lions in het Estse Tartu versus Bosnië.

Estland-België 79-66Kwarts: 20-16, 19-26, 17-10, 23-14België: (21 op 59 shots, waarvan 6 op 25 driepunters, 18 op 24 vrijworpen en 23 fouten) LECOMTE 14, MWEMA 0, DE ZEEUW 3, BAKO 12, OBASOHAN 18, Nelson 2, Schwartz 0, Gillet 3, Tumba 1, Libert 11, Bleijenbergh 2, Rogiers 0