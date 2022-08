Topadvocaat Walter Van Steenbrugge in verdenking gesteld in drugszaak: “Wraakactie van OM”

Toppleiter Walter Van Steenbrugge wordt verdacht van deelname aan criminele organisatie in het dossier van een drugslab in Lendelede. “Het grootste van België”, zo werd gezegd. Het parket West-Vlaanderen vraagt zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank, maar wil het nieuws zelf niet bevestigen. De topadvocaat ontkent elke betrokkenheid en reageert heel boos: “Dit is een wraakactie van een hoge magistraat bij het Openbaar Ministerie.”