Pelt

Het personeelstekort in de zorg wordt stilaan problematisch. Liefst tien procent van de Limburgse woonzorgcentra wil schrappen in het aanbod omdat ze onvoldoende zorgkundigen vinden. “Het is nochtans de mooiste job ter wereld”, klinkt het bij Limburgers die al jaren voor de ouderen zorgen.