Die zomer in de Limburgse zoo: “Mijn magische eerste ontmoeting met chimpansee Bongo”

Sandrine Rybsk groeide op in de buurt van de Limburgse zoo en was er bijna elke dag. “Mijn buurmeisje deed vakantiewerk in de dierentuin en nam me vaak mee. Maar ik ging in het weekend ook regelmatig met mijn ouders en broers, omdat een ticket helemaal niet duur was. Zoals sommige kinderen vaak naar de speeltuin gingen, leefde ik mij uit tussen de dieren. Leeuwen, beren of olifanten: ik vond het doodnormaal.”

Even alledaags was het contact met chimpansee Bongo, de vedette van de zoo. “Ik herinner me Bongo echt als een vriendje. Als ik hem zag was ik altijd heel blij en werd er geknuffeld. Mijn vader heeft daar ooit zelfs een foto van gemaakt. Hij liep meestal hand in poot rond met directeursvrouw Isabelle Wauters en droeg ook kinderkleertjes. Ik weet dat hij nog zusje had: Bimbo, een blinde chimpansee. Het was aandoenlijk om hen samen bezig te zien.”

Ook aan de olifanten heeft Sandrine levendige herinneringen. “Er stond een automaat - een soort kauwgomballenbak - vol met letterkoekjes. Die kon je kopen en voeren aan de olifanten. Ze aten gewoon uit je handen met hun lange slurf! Als kind vond ik dat geweldig. Na al die jaren woon ik nog altijd in Zwartberg en rijd ik bijna dagelijks met een glimlach langs de voormalige dierentuin.”

Meer verhalen over de dierentuin uit Genk hoor je in de podcast ‘De Zoo van Zwartberg’. Aan de hand van de verhalen van de familie Wauters en andere belangrijke kroongetuigen reconstrueert onze redactie de geschiedenis van de legendarische dierentuin uit Limburg.

