34 jaar heeft hij moeten leven met doodsbedreigingen en een ondergedoken bestaan. Maar net nu Salman Rushdie weer meer in het openbaar verscheen, is de 75-jarige schrijver in New York net voor een toespraak neergestoken. Een man, getooid in een zwart gewaad, stak hem meerdere keren in de nek. Zijn motief is nog onbekend.