Pijnlijk: Stuntman misrekent zich tijdens ‘urban parkouring’ en tottert 6 meter naar beneden

‘Dit is waarom vrouwen leven langer als mannen’: we gebruiken de zin maar al te vaak, vooral als het gaat om mannen die gevaarlijke dingen doen en er dan niet in slagen. Marcio Filipe is een stuntman en weet nochtans goed waar hij mee bezig is, maar deze keer was het geluk hem even ontglipt. Hij probeerde al enkele malen een gevaarlijke stunt, waar hij na een grote sprong over een 6 meter diepe tunnel op een smalle muur terecht moet komen. Deze keer misstapte hij zich en viel hij naar beneden. Hij kneusde daarbij zijn pols, maar niets hield hem tegen om het daarna nog eens 11 keer te proberen.