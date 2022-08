VS kondigt nieuwe militaire oefeningen in Straat van Taiwan aan

De Verenigde Staten houden de komende weken militaire oefeningen in de Straat van Taiwan, ondanks toenemende spanningen met China over het eiland. Het betreft oefeningen in de lucht en op zee, aldus een hoge Amerikaanse functionaris vrijdag.

Kurt Campbell, de coördinator van het Witte Huis voor Indo-Pacific-aangelegenheden en een adviseur van president Joe Biden, zei dat ondanks de spanningen de Amerikaanse troepen “zullen blijven vliegen, varen en opereren waar het internationaal recht dit toelaat, in overeenstemming met onze langdurige inzet voor vrijheid van navigatie”.

Eerder vrijdag hielden duizenden militairen uit de VS, Indonesië en bondgenoten uit de regio een militaire oefening met scherp geschut. De oefening in Indonesië, bekend als Super Garuda Shield, was in reactie op de militaire oefeningen die China vorige week rond Taiwan hield. Die waren weer een reactie op het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis, Nancy Pelosi, aan het eiland. De VS noemden die Chinese oefeningen “destabiliserend” voor de regio.

“De destabiliserende acties van de Volksrepubliek China, die passen bij hun dreigende activiteiten en acties tegen Taiwan, is precies wat we proberen te vermijden”, zei admiraal John Aquilino, die als hoofd van de Amerikaanse troepen in de Indo-Pacific de oefening leidde.