Door de coronacrisis gingen de mensen al voor het gemak en kozen ze resoluut voor kunstgras. Komt daar nu nog eens bij dat door de droogte het sproeien niet meer populair is, want er water moet gespaard worden. En dus zit kunstgras in de lift. Het is niet goedkoop, maar kunstgras gaat wel 20 jaar mee en het is UV-bestendig.