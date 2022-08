Tientallen dode en zieke vogels na uitbraak van blauwalgen in natuurgebied op grens Bree en Bocholt

Er drijven de laatste dagen heel wat dode en zieke vissen en vogels op het water van het natuurgebied Sint-Maartensheide - De Luysen. Dat ligt pal op de grens van Bree en Bocholt. Door de aanhoudende droogte is er blauwalg uitgebroken, dat zijn bacteriën in het water die ontstaan door aanhoudend warm en droog weer.

Ook in de Sahara in Lommel hebben ze momenteel last van blauwalgen. De waterdieren zoals vogels en vissen worden er ziek van en kunnen er aan sterven. Het is belangrijk om zowel de zieke als de dode dieren uit het water te halen. Daarom ging het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen vandaag zoveel mogelijk lepelaars en eenden ophalen in Bree.