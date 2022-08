Sint-Truiden

Bij STVV hopen ze zondag de volle buit te pakken tegen Anderlecht. De Kanaries zijn nog ongeslagen maar hunkeren wel naar een overwinning na drie gelijke spelen. De aftrap is voor half twee ‘s middags. De temperatuur zal stijgen naar zo’n 33 graden. Het hoofd koel houden, is de boodschap. Ook voor doel, want daar ontbreekt het voorlopig aan. Efficiëntie.