Bekende actrice Anne Heche (53) week na auto-ongeval overleden

Een week na een bijzonder zwaar auto-ongeval, waarbij ze ernstige hersenschade had opgelopen, is Anne Heche overleden. De Amerikaanse actrice werd 53 jaar. Dat meldt The guardian.

Heche reed vorige week in Los Angeles met haar auto een woning binnen. Het ongeluk veroorzaakte een brand en de actrice werd na de botsing in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze liep ernstige hersenschade op, en al snel was duidelijk geworden dat er amper hoop was dat ze het zou overleven. Ze werd vrijdag dan ook van de beademing gehaald en overleed. Ze laat twee zonen na.

Heche werd begin jaren negentig bekend als actrice in de soap Another World. Later speelde ze in films als Donnie Brasco, Six days seven nights en Wag the dog. Eind jaren negentig had Heche een relatie met tv-figuur Ellen DeGeneres.