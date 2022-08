Brugge

Een koppel uit Brugge zag vrijdag zijn woning afbranden langs de Blankenbergse Steenweg. Na een vakantie van vijf weken in Spanje keerden ze donderdagavond terug naar huis. Eén nachtje sliepen ze sindsdien in de woning die nog maar een paar maanden volledig af was, tot er vlammen ontstonden. “We hebben twee jaar gerenoveerd”, vertelt Chantal Maene.