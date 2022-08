Aanvalster Alexandra Manly houdt Marianne Vos van vier op een rij in Ronde van Scandinavië

De Australische Alexandra Manly (Team BikeExchange-Jayco) heeft vrijdag met een late aanval de vierde etappe gewonnen in de Ronde van Scandinavië, een rittenkoers voor de WorldTour voor vrouwen. De Nederlandse Marianne Vos (Jumbo-Visma), die de voorbije drie dagen won, kwam in de sprint net te laat, maar blijft aan de leiding van het algemene klassement.

In de glooiende vierde etappe over 119 kilometer tussen het Noorse Askim en Mysen reden verschillende rensters een tijdje voor het peloton uit, onder wie de Belgische Valerie Demey. Het waren echter Alice Barnes en Alexandra Manly die de finale kleurden in de aanval, en in de laatste kilometers het gezelschap kregen van vier achtervolgsters. De zes kregen in de lastige slothectometers nog de vanuit het peloton aanstormende Vos in de nek, maar vijf rensters bleven haar toch nog voor.

De 26-jarige Manly toonde zich de snelste van de koploopsters en boekte haar zesde seizoenszege, voor haar landgenote Chloe Hosking en de Italiaanse Laura Tomasi. Manly springt door de bonificatieseconden ook naar de tweede plaats in het klassement, waarin ze twintig seconden achterstand heeft op Vos. Beste Belgische Shari Bossuyt, die naar een tiende plaats sprintte, is nu derde op 0:22. Daarmee blijft de West-Vlaamse van Canyon Sram aan de leiding van het jongerenklassement.

Zaterdag staat de koninginnenetappe op het programma van de Ronde van Scandinavië. De rensters eindigen dan in Norefjell, bovenop een beklimming van ruim elf kilometer. Twee van de topfavorieten voor eindwinst beleefden een hectische finale in de vierde etappe: de Deense Cecilie Uttrup Ludwig werd opgehouden door een val maar kon wel weer komen aansluiten, de Nederlandse Demi Vollering was later zelf het slachtoffer van een valpartij.