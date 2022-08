Bomvolle aula neemt afscheid van verongelukte Francis (16): “Je bent het mooiste dat mij overkomen is”

De familie en vrienden van Francis gingen massaal in op de oproep om T-shirts te dragen om de tiener te herdenken. Rechts de laatste foto die van Francis genomen werd. — © pvs

Temse / Sint-Niklaas

Vrijdagnamiddag nam een volle aula van het crematorium Heimolen in Sint-Niklaas afscheid van Francis Aerts (16) uit Temse. De tiener werd op 1 augustus van zijn fiets gemaaid door een onverantwoorde bestuurder die onder invloed was van drank en drugs. Francis overleefde de klap niet. “Mijn hart is voor altijd gebroken”, reageerde de emotionele moeder van de jongen.