Hevige brand in Boekenbergkasteel in Deurne: dak volledig afgebrand, gebouw deels ingestort

In het Boekenbergkasteel, in het Boekenbergpark in Deurne, is vrijdag een hevige brand uitgebroken. De brandweer is massaal ter plaatse en roept op om de omgeving te vermijden. De brand is nog niet onder controle, maar er zouden geen gewonden zijn.

De hevige brand brak uit rond 15.30 uur. De brandweer probeert het vuur te blussen, maar onder meer door de hitte is dat allesbehalve een sinecure. Bovendien wordt het gebouw langs verschillende kanten begrensd door een vijver, waardoor het slechts langs een kant bereikbaar is voor de hulpverleners. "Het vuur slaat gelukkig niet over op andere bomen in het park en er zijn geen nabijgelegen gebouwen, wat de kans op escalatie klein maakt", klinkt het bij de hulpdiensten. Het volledige dakgedeelte is afgebrand en de brand is nog niet onder controle. In het gebouw is door de brand ook een deel van de eerste verdieping ingestort.

De Antwerpse politie stelde een veiligheidszone in. Een deel van het Boekenbergpark werd daarvoor ontruimd. De zwemvijver ligt uit de richting van de rook en moest niet ontruimd worden. De brand zorgt in de omgeving voor geurhinder. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen in geval van hinder. De stad Antwerpen stuurde een waarschuwing via Be-Alert uit.

Volgens de eerste informatie was er niemand aanwezig in het gebouw toen de brand uitbrak. “Op dit moment hebben we geen weet van mensen die gewond zijn geraakt”, bevestigt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is momenteel nog niet duidelijk. Het Boekenbergkasteel werd wel al een tijdje gerenoveerd. Het was de bedoeling om het kasteel om te vormen tot een grote cohousing met negen woonunits voor bewoners in de tweede helft van hun leven. In het kasteel is geen asbest meer aanwezig, dat werd eerder al verwijderd.

© EmKe