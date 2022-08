Politie verspreidt opsporingsbericht na vondst lichaam vrouw in havengeul

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid nadat zaterdag het levenloze lichaam van een vrouw werd aangetroffen in de havengeul in Oostende.

Speurders zijn er voorlopig niet in geslaagd om de identiteit van de vrouw te achterhalen en roepen daarom de hulp van het publiek in.

De vrouw is 1m56 lang, struis gebouwd en heeft blond/bruin haar. Zij heeft een litteken op haar rechteronderbeen. Zij droeg een zwarte T-shirt met opschrift ‘Ibiza’ en met een patroon van een anker en een koord in het goud, een blauwe jeans met bruine gevlochten riem, een bordeaux sweater met rits en kap, wit/zwart gestreepte kousen en halfhoge zwarte laarsjes met veters van maat 38.

Wie de vrouw herkent of meer informatie heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30300.