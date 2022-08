Hasselt

Groendaken, dat kennen we ondertussen. Maar een wijngaard op het dak van uw kantoor, daar hadden we nog niet van gehoord. En toch kan dat volgens professor economie Ghislain Houben (UHasselt) dé doorbraak betekenen voor een rendabele wijnbouw in ons land. De Europese primeur vindt u alvast in Hasselt.