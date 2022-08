In de Groningse ondergrond zit nog een enorme voorrad gas. — © Kees van de Veen

Groningen

In Nederland gaan steeds meer stemmen op om de Groningse gaskraan weer verder open te draaien. Het kabinet houdt het been stijf en ziet het gasveld als ultiem noodmiddel. Het trauma voor de inwoners van Groningen is te groot.