Groenewegen houdt Capiot van sprintzege in Noorwegen

Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) is vrijdag als tweede geëindigd in de tweede etappe van de Arctic Race of Norway, een vierdaagse rittenkoers voor de Pro Series hoog in het noorden van Noorwegen. Ritwinst ging naar de Nederlander Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), de gele trui blijft bij de Fransman Axel Zingle (Cofidis).

In de glooiende tweede etappe van 154 kilometer tussen Mosjoen en Bronnoysund ging Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) voor de tweede dag op rij van ver in de aanval samen met vier andere renners. In een duel voor de bergtrui kwam Van Poucke op alle drie de gecategoriseerde beklimmingen als eerste door, maar dat volstond niet voor de leidersplaats in het nevenklassement. Die blijft bij de Amerikaan Stephen Bassett, ook mee in de ontsnapping.

Voorin het peloton hielden de renners van Cofidis (in dienst van leider Axel Zingle) en BikeExchange-Jayco (voor sprintkopman Groenewegen) de achterstand beperkt, waardoor de vluchters al werden teruggegrepen op het laatste klimmetje van de dag. Op de top daarvan pikten de nummers 1 en 2 van het klassement, de Fransen Zingle en Mathieu Burgaudeau, nog enkele bonificatieseconden mee.

In de aanloop naar de slotkilometer waren er nog enkele aanvalspogingen en een valpartij van onder meer de Italiaan Kristian Sbaragli van Alpecin-Deceuninck, waaraan Groenewegen ternauwernood ontsnapte. Toch werd het een sprint van een bijna compact peloton, waarin Groenewegen van ver aanging, maar op kop van het peloton wist te blijven, voor Capiot. De Noor Edvald Boasson Hagen werd derde. Voor Groenewegen is het de eerste zege sinds winst in de derde Tourrit van dit jaar.

In het klassement heeft gele trui Zingle nu vijf seconden voorsprong op zijn landgenoot Burgaudeau. Capiot stijgt naar de derde plek, met zeven seconden achterstand op de leidersplaats. Na twee sprintersetappes zijn de klassementsrenners zaterdag aan zet in de derde en voorlaatste etappe, die eindigt bovenop een beklimming van ruim vijf kilometer.

(belga)