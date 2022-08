Advocaat Walter Van Steenbrugge riskeert vervolging voor deelname aan criminele organisatie

Advocaat Walter Van Steenbrugge wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie in het dossier van een groot drugslab in Lendelede. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen vraagt zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank, maar wil dat nieuws niet bevestigen. De raadkamer buigt zich op 19 augustus over de zaak.

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van informatie over een bekende figuur in het West-Vlaamse drugsmilieu. Het gaat om een man die in 2017 al veroordeeld werd voor zijn aandeel in een cannabisplantage in Ledegem. De speurders kregen uiteindelijk een vijftiger uit Oostende als mogelijke spilfiguur in het vizier.

In het gerechtelijk onderzoek naar de productie en export van verdovende middelen voerde de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie op 8 september 2020 een reeks huiszoekingen uit. Op een boerderij in Lendelede werd inderdaad een groot lab voor de productie van synthetische drugs opgerold. In een oude varkensstal kon tot twee ton amfetamines geproduceerd worden. Volgens het parket waren er ook effectief gevaarlijke chemische stoffen aanwezig.

Boekje te buiten

Meester Walter Van Steenbrugge trad in het dossier op als advocaat van een verdachte. In zijn rol als raadsman zou hij zijn boekje te buiten zijn gegaan. Daarom wil het openbaar ministerie hem vervolgen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Voor de contacten met dezelfde cliënt wordt ook meester Nancy Vanhee daarvan verdacht.

In totaal vraagt het parket de verwijzing van 25 verdachten.