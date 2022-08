Opmerkelijk meer buitenbranden in Noord-Limburg deze maand

In vergelijking met vorig jaar is de brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg in augustus ruim tien keer meer moeten uitrukken voor buitenbranden. Dit aantal blijft oplopen. Zo waren er vrijdagnamiddag nog twee vegetatiebranden in Lommel.

Vrijdagnamiddag moest de brandweer uitrukken voor twee buitenbranden in Lommel die gelukkig snel onder controle waren. De eerste brand deed zich voor op een strook van 30 are in het natuurgebied aan de Nieuwe Vosvijvers. De brandweer kon het vuur dat zich situeerde tussen een dreef en industriezone, volledig insluiten. Op die manier kon een verdere verspreiding voorkomen worden. De tweede vuurhaard situeerde zich in het bosgebied tussen industriezone Balendijk en de Westwijk. Daar ging het over 16 are, maar ook hier kon de brandweer met een snelle interventie erger voorkomen. Ook in Ham en Leopoldsburg moesten buitenbranden worden bestreden.

Toename

De hulpverleningszone Noord-Limburg moest deze maand al verschillende keren uitrukken voor buitenbranden. Tussen 1 en 12 augustus waren er maar liefst 20 interventies in dit kader. Dat is tien keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. “Vaak zijn het kleine brandjes van enkele vierkante meters in bos, tuin of weide. Maar soms gaat het ook over oppervlaktes van enkele are groot”, deelt de hulpverleningszone mee. “Met deze droogte en temperaturen is het risico op uitbreiding enorm. Er zijn branden bij die per ongeluk ontstaan, bijvoorbeeld tijdens maaiwerken. Maar er zijn ook vuurhaarden die ontstaan door vermoedelijk kwaad opzet of door onvoorzichtigheid. Ondanks de code rood voor natuurbrandrisico, zijn er toch nog mensen die een vuurtje maken op een plek dicht bij het bos. Of mensen die onkruid proberen weg te krijgen met een onkruidbrander. We kennen niet altijd de brandoorzaak. Indien mogelijk kwaad opzet in het spel is, wordt dit verder onderzocht door de politie.”

Onkruid branden

Vrijdagnamiddag om 14.30 uur is in de Kampstraat in Sint-Huibrechts-Lille nog een haag in brand gevlogen toen de bewoner onkruid aan het wegbranden was. De brandweer kwam de haag blussen. Bij deze hitte en droogte is het niet verstandig om onkruid te verdelgen met een brander, zeker niet wanneer er een stevige wind staat zoals vrijdagnamiddag.