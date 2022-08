Straf: met De Bruyne én Courtois zijn twee van de drie genomineerden voor UEFA-Speler van het Jaar Belgen

Op 25 augustus wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een ceremonie in Istanboel in de marge van de loting voor de groepsfase van de Champions League. De winnaar volgt op de erelijst de Italiaan Jorginho (Chelsea) op. Die haalde het vorig jaar voor De Bruyne. In 2020 werd De Bruyne ook tweede, toen na de Pool Robert Lewandowski.

Een technische werkgroep van de UEFA stelde een shortlist met vijftien spelers samen. Afgevaardigden van clubs die in het seizoen 2021-2022 aantraden in de Champions League, Europa League of Conference League mochten hun stem uitbrengen, net als een groep journalisten. Allemaal gaven ze hun top drie door. Coaches mochten niet stemmen op spelers uit hun eigen team.

De UEFA gaf vrijdag al de plaatsen 4 tot 15 vrij (zonder Belgen). Robert Lewandowski (Bayern, nu Barcelona) eindigde als vierde met 54 punten voor de Kroaat Luka Modric (Real, 52 punten). Nog in de top tien volgen de Senegalees Sadio Mané (Liverpool, nu Bayern, 51 punten), de Egyptenaar Mo Salah (Liverpool, 46 punten), de Fransman Kylian Mbappé (PSG, 25 punten), de Braziliaan Vinicius jr (Real, 21 punten) en de Nederlander Virgil van Dijk (Liverpool, 19 punten).

De genomineerden bij de coaches (mannen) zijn de Italiaan Carlo Ancelotti (Real Madrid), de Spanjaard Pep Guardiola (Manchester City) en de Duitser Jürgen Klopp (Liverpool).

De genomineerden voor de trofee Speelster van het Jaar en Coach van het Jaar bij de vrouwen zijn nog niet bekend.