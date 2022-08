Jeugdharmonie Sint-Martinus gaat terug naar de Middeleeuwen

Als kampthema werd er dit jaar gekozen voor de Middeleeuwen. De activiteiten stonden dan ook in het teken van dit thema: levende Cluedo met personages zoals Jeanne d’Arc, een kruistocht van 10 kilometer met fotozoektocht in Rochehaut, een opleiding tot ridder… Ook een vettige activiteit en quiz mochten uiteraard niet ontbreken op het kamp.

Bovendien was het het eerste kamp met hun nieuwe dirigent Toon en hij had er ook duidelijk van genoten. Maar vooraleer er aan ontspanning kon gedacht worden, werd er telkens eerst ook gerepeteerd voor hun kampconcert dat plaatsvond in ’t Paenhuys in Riemst de dag na hun aankomst. Ook nu weer hebben ze dat voortreffelijk gedaan, want het publiek was enorm enthousiast. Het was weer een super kamp waarop de leiding, de leden, de kookploeg én de dirigent zich goed geamuseerd hebben en waar ze alleen maar mooie herinneringen aan overhouden.