Al jaren poliovrij, maar nu duikt het virus plots op in Londen en New York. Ook bij ons is onderzoek gevraagd

De meeste delen van de wereld zijn, net als België, al ­jaren vrij van polio. Maar nu duikt het virus opnieuw op. In Londen werd polio in het rioolwater gevonden, en wordt in allerijl een vacci­natiecampagne opgestart. In New York is er zelfs een officiële besmetting vastgesteld. Is de gevaarlijke ziekte die tot verlamming kan leiden, weer helemaal terug?