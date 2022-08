Tijd van spotgoedkoop vliegen is voorbij

De ‘echt goedkope promotarieven – tickets van 1 euro, 0,99 euro of zelfs van 9,99 euro zul je de komende jaren niet meer zien’. Michael O’Leary, de Ier die met Ryanair een luchtvaartimperium heeft gebouwd met soms spotgoedkope vluchten, waarschuwt dat ook zijn klanten niet langer ontsnappen aan de stijgende kosten in de sector. Vooral de gestegen brandstofkosten maken dat een gemiddeld ticket bij Ryanair de komende ­jaren een kwart duurder wordt, zei O’Leary tegen de BBC.

Ook Brussels Airlines merkt hoe de kosten dit jaar fors zijn gestegen door onder meer loonindexaties van het personeel, zegt woordvoerder Maaike Andries, maar ‘bovenal’ door de hoge olieprijzen. ‘Onze brandstofkosten liggen zo’n 50 procent hoger dan in 2019’, zegt ze. ‘Kerosine is nu goed voor een derde van onze kosten, waar dat vroeger 20 à 25 procent was.’

Inschepingstaks

En omdat de vraag van reizigers door de versoepeling van coronamaatregelen zo groot is, kunnen de maatschappijen die gestegen kosten ook doorrekenen in hun ticketprijzen. Die worden nog voortgestuwd nu steeds meer landen (ook België) een inschepingstaks beginnen te heffen op vluchten.

Dat alles samen maakt dat een gemiddeld vliegticket tegen eind dit jaar zowat een vijfde duurder zal zijn dan vorig jaar, voorspelde de Duitse verzekeraar Allianz in een recent rapport. Uit een beperkte vergelijking door boekingssite Kayak bleek deze week dat de ticketprijzen van de 36 populairste bestemmingen vanuit het VK in augustus gemiddeld al 30 procent hoger liggen dan voor ­corona. Voor populaire ­bestemmingen, zoals de Spaanse Costa Blanca, gaat het tot 90 procent hoger. ‘Alles hangt af van de vraag en het aanbod’, zegt Andries. ‘Luchtvaartmaatschappijen kijken naar elkaar. Waar veel concurrentie is van lowcost, zie je minder stijgingen.’

‘Onze brandstofkosten liggen zo’n 50 procent hoger dan in 2019’ Maaike Andries

Reisgroep Tui merkt dan weer op dat de grootste stijgingen van olieprijzen voorlopig achter de rug lijken te liggen. ‘Vanaf oktober zien we voor het eerst in maanden een lager bedrag voor de brandstoftoeslag bij pakketreizen die meer dan twee maanden op voorhand werden geboekt’, zegt woordvoerder Piet Demeyere.

Toch is het al duidelijk dat er een einde is gekomen aan een jarenlange trend waarbij de vliegticketprijzen vooral daalden, merkte Allianz in zijn rapport op. Het waren jaren van dalende olieprijzen, met een forse concurrentieslag van groeiende lagekostenvliegers als Ryanair of Wizzair die soms tot bodemprijzen leidden, maar waarin de sector ook steeds meer onder vuur kwam te liggen voor zijn klimaatimpact. Vooral de spotgoedkope tickets waarover O’Leary spreekt, werden een symbool (en een doorn in het oog van ­velen) van hoe de sector in tegenstelling tot andere vervoersmodi lange tijd amper fiscaal moest ­opdraaien voor de externe kosten.

Marketingstunt

‘Dergelijke tickets worden vooral als marketingstunt aangeboden’, zegt luchtvaarteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen). ‘Ook bij ­Ryanair lagen de reële ticketprijzen altijd hoger – zeker als je bijkomende kosten, voor het kiezen van zitjes of bagage, meerekent. Maar het is een feit dat verschillende ­factoren nu ook de goedkoopste ticketprijzen duurder maken.’