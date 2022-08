Eerste boetes in Parijs voor winkels die hun deur niet sluiten als de airco aanstaat

Sinds 25 juli mogen handelaars en dienstenbedrijven hun ramen en deuren niet meer laten openstaan wanneer de verwarming of de airco aanstaat. Wie dat wel doet, riskeert een boete van maximaal 150 euro. Het gaat om een maatregel tegen de verspilling van energie, klonk het in het decreet.

Woensdag werden de eerste boetes uitgedeeld in de toeristische Rue de Rivoli in het IVe arrondissement van Parijs, maar de regel geldt voor heel de stad, aldus het kabinet van de burgemeester. “De afgelopen twee weten hebben we de handelaars gesensibiliseerd.”

Controles

Hoeveel winkels al beboet werden, werd niet meegedeeld. Dagelijks houden twee teams van de Parijse politie zich bezig met de controles.

De boetes worden geval per geval bekeken, aldus het stadsbestuur. “Als een handelaar aantoont dat hij zijn deur aan het vervangen is of stappen neemt om de deur te sluiten, dan schrijven we geen boete uit”, klinkt het. “Als winkels al op de hoogte werden gebracht of geen inspanningen willen doen, beboeten we systematisch.”

“Afwijkende praktijken”

De stad meldde eind juli dat de regel er komt om een einde te maken aan “afwijkende praktijken binnen de context van de huidige klimaatnoodtoestand en de energiecrisis”. De regel geldt niet voor restaurants of cafés met een terras met de nodige vergunningen.

Op 15 juli kondigde Bourg-en-Bresse als eerste Franse stad gelijkaardige maatregelen aan. Ook Lyon en Besançon volgden het voorbeeld.