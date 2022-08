Reggie Upshaw maakt kern van Telenet Giants Antwerp compleet

Met Reggie Upshaw gaf Telenet Giants Antwerp zijn laatste buitenlandse transfer vrij. Afgelopen seizoen kwam de 27-jarige en 2m01 grote Amerikaanse power forward uit voor het Oekraïense Budivelnyk Kyiv en het Duitse Mitteldeutscher BC. Daar was hij goed voor gemiddeld 12 punten en 7 rebounds per wedstrijd. De selectie van de nieuwe Kroatische coach Ivica Skelin is meteen rond.

Na Royce Hamm, Quentin Goodin, Mo Williams en Arik Smith trok Telenet Giants Antwerp een vijfde Amerikaanse versteking aan. “Reggie is een veelzijdige en energieke speler. Hij kan zijn teamgenoten goed sturen op het veld en is sterk in de rebound. De Amerikaan heeft tevens heel wat Europese speelervaring. Zo speelde hij onder meer al in Spanje (BC Andorra), Italië (Reggio Emilia) en Israël (Maccabi Haifa, Hapoel Tel Aviv). De vorige campagne kwam hij uit voor het Oekraïense Budivelnyk Kyiv en het Duitse Mitteldeutscher BC. Daar was hij goed voor gemiddeld 12 punten en 7 rebounds per wedstrijd,” aldus het persbericht van Telenet Giants Antwerp.

Naast de vijf nieuwe Amerikanen versterkte de Antwerpse club zich ook met Young Lion Vincent Van Cleemput (20 jaar, 1m98) die overkomt van tweedeklasser Oxaco. De kern van de nieuwe Kroatische coach Ivica Skelin (o.a. ex-Leuven Bears, Pepinster, Groningen en Den Bosche) telt met Jean-Marc Mwema, Roby Rogiers, Thijs De Ridder, Seppe D’Espallier en Quinten Smout ook vijf Belgische blijvers. De twaalfde stek wordt steeds ingevuld door een speler van de talentrijke tweedeklasser Antwerp Giants Two.

De eerste officiële wedstrijd voor Telenet Giants Antwerp is de kwalificatieronde van de FIBA Europe Cup (27-30 september). De eerste competitiewedstrijd in de BNXT League is op vrijdag 7 oktober in de Lotto Arena en versus Leuven Bears.