Rusland noemt Britse defensieminister “Osama Bin Laden in wording” en bedreigt VK: “Net groot genoeg voor nucleaire aanval”

Als reactie op Britse berichten dat de Russische vloot op de Zwarte Zee heel wat schade geleden heeft tijdens een luchtaanval in de Krim, heeft een veiligheidsexpert van Vladimir Poetin stoere taal gebruikt op de Russische staatszender. “Het Verenigd Koninkrijk is net groot genoeg voor een nucleaire aanval”, klonk het.

Er is al veel inkt gevloeid over de luchtaanvallen die de voorbije week uitgevoerd werden op een Russische militaire basis in de Krim. Het is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is, maar het is steeds duidelijker dat het Russische leger er aanzienlijke schade door geleden heeft. Dat zegt nu ook het Britse ministerie van Defensie in haar dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne.

“Vijf Russische gevechtsvliegtuigen zijn vernield door de ontploffingen”, aldus Defensie. “Ze zijn op zijn minst zwaar beschadigd, daar zijn we bijna zeker van.” Ook drie andere vliegtuigen liepen schade op. Al zal Rusland dat niet heel erg voelen, klinkt het verder: de vloot in de Zwarte Zee is groot genoeg. “Maar de capaciteit is nu wel flink verminderd.”

Oorlog

Een reactie vanuit Rusland liet niet lang op zich wachten. Op staatszender Russiya 1 werden duidelijke bedreigingen ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk geuit. Eerst was het presentatrice Olga Skabejeva, de ‘Iron doll’ van Poetin, die de kijkers toesprak. “De Britse minister van Defensie, de beroemde Ben Wallace die niet afkerig stond tegenover nucleaire wapens voor Kiev, heeft gezegd dat alle doelwitten in de Krim legitiem zijn voor een Oekraïense luchtaanval.”

Dat, bovenop de nieuwe wapenleveringen vanuit het VK aan Oekraïne, kunnen volgens Skabejeva maar één ding betekenen: “Het VK wil openlijk oorlog voeren met Rusland. Veel succes. Maar eerst zou ik je eigen economie op orde proberen te krijgen”, ging ze verder. “Bijna 100.000 Britten eisen lagere energieprijzen en dreigen met burgerlijke ongehoorzaamheid en betogingen.”

Bin Laden

Ze werd op de zender vervoegd door de Russische reservekolonel Igor Korotchenko. “We stellen vast dat Ben Wallace Oekraïne aanmoedigt om de Russische Krim (sic) aan te vallen”, zei hij. “Hij noemt elk doelwit op de Krim legitiem. Dat is een ernstige uitspraak. We krijgen informatie door dat er een aanval op de brug naar de Krim nakend is onder de regie van Wallace. Dat zou internationaal terrorisme zijn. Deze man moet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn woorden en zijn daden, hij wordt net als Osama Bin Laden.” Daarop deed Korotchenko de volgens hem op til staande aanval uit de doeken.

Kwam ook mee aan tafel zitten: Vladimir Soloviov, een van de belangrijkste figuren binnen het propagandateam van Poetin. “Het Westen blijft de spanningen verder oppoken”, zei hij. “Wallace noemt elke militaire basis in de Krim legitiem. Laat ons eerlijk zijn: voor het VK is elk doel op Russisch grondgebied legitiem. En hij heeft Kiev twee keer zoveel wapens beloofd. En dat is een landje dat precies groot genoeg is voor een nucleair hypersonisch wapen. En dan gaan er wapens over zijn. Ze denken dat ze Rusland kunnen bedreigen en vernietigen.” Maar daar is het niet sterk genoeg voor, beweerde Soloviov.