Publieke gebouwen in Duitsland verwarmd tot 19 graden om energie te besparen

Na een scherpe vermindering van de Russische toeleveringen van gas, kondigde Habeck in juli een nieuw zekerheidspakket voor energie aan. Het energieverbruik in bedrijven, kantoorgebouwen en private huishoudens moet verminderen, klonk het toen. Habeck heeft nu gezegd aan de Duitse krant Süddeutsche Zeitung dat in publieke gebouwen, behalve in ziekenhuizen en sociale instellingen, de temperatuur maximaal op 19 graden gezet zal worden.

Gebouwen en monumenten zullen ‘s nachts niet meer verlicht worden. Bij advertentie-installaties gaat het licht eveneens uit. Ook in de privésector moet meer bespaard worden, vindt Habeck. De minister plant nu bijkomende energie- en efficiëntiemaatregelen in nauwe samenwerking met andere overheidsdepartementen. De maatregelen gelden voor zes maanden.