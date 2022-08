Hans Somers kan met Jong Genk meteen een beroep doen op nieuwkomer Daan Dierckx

Net als Wouter Vrancken gaf Hans Somers vrijdag nog wedstrijdselectie prijs. Wel was er goed nieuws over Daan Dierckx. De centrale verdediger (19) keert terug van Parma, de huurdeal (1 jaar met aankoopoptie) is nu ook officieel afgerond. Van de A-kern zijn zondag al zeker Geusens en John van de partij, de andere namen volgen zaterdag. Bijna allemaal zullen ze tussen de 17 en 19 jaar zijn.

“Iedereen kijkt uit naar ons debuut in 1B”, aldus Somers. “Zowel de spelers als de staf. Wij willen de stap voor de spelers naar de eerste ploeg nog kleiner maken. Daarom zijn we ook zo trots op wat iemand als Bilal El Khannouss al presteerde. Dat ligt in het verlengde van de evolutie die hij twee jaar lang maakte. Ook andere spelers, met totaal andere profielen kunnen op termijn die stap zetten. Daar bereiden we hen intensief op voor.”

Het komt daarom goed uit dat A-ploeg en Jong Genk in dezelfde formatie en volgens dezelfde filosofie voetballen. “Ik ken Wouter Vrancken al langer”, vervolgde Somers. “Wij hebben gelijkaardige ideeën over voetbal. Wij houden van dominantie, zowel na balverlies als in balbezit. Dat maakt dat alles herkenbaar blijft in beiden elftallen voor de spelers.”

Nico Van Kerckhoven

Hans Somers voetbalde zelf twaalf jaar op het Lisp. “Dat maakt deze seizoensopener speciaal”, bekent hij. “Ik heb veel mooie momenten meegemaakt bij Lierse, de landstitel en de beker gewonnen. Het is jammer dat de club nadien zoveel problemen heeft gekend. Het wordt een leuk weerzien met enkele oude bekenden. Vooral met de huidige assistent-coach, mijn ex-ploegmaat Nico Van Kerckhoven.”

Somers verwacht zich aan een stevige tegenstrever. “Met een spits als Rocha (ex-Lommel en Eupen) zullen onze verdedigers hun werk hebben, anderen als Nils Schouterden (ex-STVV) hebben veel ervaring. Het wordt een mooie waardemeter voor ons.”