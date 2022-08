ROYALS. Plaatsvervanger voor prins William gezocht en Harry en Meghan worden bedreigd

Nieuwe week, nieuw royaal nieuws. De Spaanse koningin Letizia kreeg het deze week hard te verduren en de Belgische koninklijke familie werd dan weer op vakantie in Kroatië gespot.

Koningin Letizia van Spanje is momenteel met haar familie op vakantie op Mallorca. Als lid van de koninklijke familie is er uiteraard geen ontsnappen aan de camera’s en dus worden ook haar vakantie-outfits gretig vastgelegd door fotografen. Voor een uitstapje naar de lokale Paseo de Sagrera-markt koos de koningin voor een roze jurk van Zara en dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Veel fans vonden de jurk “te kort” en “ongepast” voor haar leeftijd, wij vinden dat ze meer straalt dan ooit!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Verenigde Staten wonen mag voor velen dan wel “de droom” zijn, het heeft ook nadelen. Zo worden prins Harry en Meghan Markle momenteel opgeschrikt door niets minder dan een poema. De lokale overheid waarschuwde de hele buurt om binnen te blijven en de deuren en ramen dicht te houden, omdat het wilde dier door de aanhoudende droogte is afgezakt richting Montecito, op zoek naar voedsel. Nu maar hopen dat de kippen van het paar goed beschermd zitten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Prinses Beatrice was deze week jarig en dat liet ook haar echtgenoot Edoardo Mapelli Mozzi niet aan zich voorbijgaan. Hij deelde een foto van de prinses op Instagram met als bijschrift: “Je bent de beste vrouw van de wereld. En ook nog eens de beste moeder ter wereld. We houden zo veel van je. Gelukkige verjaardag schat.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Heb jij altijd al gedroomd van een acteercarrière? Spreek je vloeiend Engels? En ben je een man tussen de 18 en 35 jaar die een sterke gelijkenis vertoont met de jonge prins William? Dan zou je zomaar eens mee kunnen werken aan het nieuwe seizoen van ‘The Crown’. The populaire Netflix-serie is namelijk nog steeds op zoek naar de geschikte kandidaat om de prins te vertolken en je hoeft er zelfs geen acteerervaring voor te hebben. De uitverkorene vertoeft alvast in goed gezelschap.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat de royals ook vakantie vieren, is natuurlijk geen geheim. Toch krijg je als gewone sterveling slechts zelden de kans om hen toevallig tegen het lijf te lopen. Nochtans was dat precies wat een Belgische toerist op een Kroatische boot richting het eiland Mljet overkwam. “Ik had een stem gehoord die ik kende, en ik herkende meteen koningin Mathilde”, vertelt hij aan RTL. Niet alleen de koning en de koningin waren aan boord, ook kroonprinses Elisabeth, prins Gabriel, prins Emmanuel en prinses Eléonore waren van de partij. Het zal je maar overkomen!

Camille Van Puymbroeck