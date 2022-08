Vrancken heeft plannetje klaar met Nemeth en Onuachu in Waregem

De wedstrijdselectie voor zondagavond (21u) op Zulte Waregem wordt pas zaterdag na de laatste training bekendgemaakt. Carstensen en Galarza zijn beiden speelgerechtigd maar het staat nog niet vast of zij al meteen deel zullen uitmaken van de kern. Of dat zij eventueel minuten maken zondag (16u) met Jong Genk tegen Lierse. Geusens en John zullen dat zeker wel doen, zij namen vrijdag al deel aan de tactische training van Hans Somers.

Vlotte integratie

“Het wordt elke week een lastige puzzel om te leggen”, aldus Vrancken. “Zeker als beide ploegen, zoals nu op dezelfde dag spelen. Het is jammer dat dat gebeurt, want in het 1B-verhaal is het precies de bedoeling dat jonge toptalenten zo veel mogelijk wedstrijden kunnen spelen op hoog niveau. Maar wij moeten er met het eerste elftal bijvoorbeeld ook over waken dat we zes in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad hebben.”

De integratie van Carstensen en Galarza verliep de voorbije dagen enorm vlot, aldus Vrancken. “Beide spelers manifesteerden op training meteen hun kwaliteiten. Galarza heeft enorm goeie voetjes, Carstensen toonde heel sec zijn meerwaarde. Zo’n Scandinaviër kent ook zelden of nooit aanpassingsproblemen, Galarza heeft op dat vlak het enorme voordeel om door tal van Zuid-Amerikanen te zijn omringd. Maar vooral zijn ze erg leergierig. Dat is een pak van mijn hart: ze stelden meteen gerichte vragen, toen we onze principes uitlegden. Je merkt dat ze veel focus hebben en snel stappen willen zetten.”

Lof voor Leye

De enige wijziging in de ploeg in vergelijking met Eupen wordt er eentje diep in de spits. “Ik ga niet verklappen wie de vervanger wordt van Cyriel Dessers, ik ga Mbaye Leye niet slimmer maken dan hij al is”, aldus Vrancken. “We beschikken met Paul Onuachu over een ervaren topspits, die al enkele jaren scoort aan de lopende band maar nog niet 100 procent fit is. Dat kan ook onmogelijk na één volle trainingsweek. Voor hem geldt wat ik na AEK Athene nog gezegd heb over Ito en Dessers, die puur fysiek nog niet alles konden brengen wat er in hun posities van een speler wordt verwacht. Maar je moet natuurlijk ook wel spelen om dat ritme op te doen.”

“Tegelijkertijd beschikken we met Andras Nemeth over een jong toptalent, die topfit is maar iets minder ervaring heeft. (Grijnst) Die doe je ook op door te spelen. We hebben met hen een plannetje klaar, dat het beste moet brengen voor de ploeg.”

Vrancken had overigens nog veel lof voor zijn collega Mbaye Leye. “Dit Zulte Waregem valt niet meer te vergelijken met de ploeg van vorig jaar. De nieuwe coach heeft duidelijkheid gebracht, ze voetballen met erg veel energie. Hij levert sterk werk, we zullen honderd procent moeten zijn om ook deze opdracht tot een goed eind te kunnen brengen.”