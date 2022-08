Zestandgoudwesp voor het eerst in België gespot

Half juni is in Harelbeke een voor België nieuwe soort goudwesp waargenomen: de zestandgoudwesp. Het vrouwtje werd gevangen op de oude begraafplaats van Harelbeke. De vondst is wellicht de meest noordelijke van de soort ooit, meldt Natuurpunt op zijn website.

De zestandgoudwesp (Chrysis sexdentata) is ongeveer 1 cm groot en is in onze buurlanden enkel nog maar in Frankrijk en Duitsland waargenomen. De soort is voor natuurliefhebbers makkelijk te herkennen aangezien het de enige goudwesp is met zes scherpe tandjes op het achterlichaam. Het achterlichaam is volledig rood gekleurd, de kop en borststuk zijn variabel van kleur, maar meestal groen of blauw.

Goudwespen zijn bijzonder mooie wespen die niet kunnen steken. Ze hebben enkel een legboor die niet sterk genoeg is om door onze huid heen te geraken en zijn dus volkomen ongevaarlijk voor de mens. De soort zou vaak te vinden zijn bij dood hout (houtstapels of bijenhotels) of stenen muren. Goudwespen worden ook wel eens koekoekswespen genoemd. Net zoals de koekoek leggen deze broedparasieten hun eitjes in het nest van een andere soort. De larven van de goudwespen groeien dan op met het voedsel dat door de gastheer voorzien werd voor zijn eigen kroost. Er zijn momenteel zo’n 80 soorten van deze familie waargenomen in ons land, aldus Natuurpunt.