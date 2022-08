Een mastodont van een bar, een badhuis en natuurelementen. Binnenkijken in de villa van Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow is meer dan een actrice. In 2008 richtte ze het wellness- en lifestylemerk Goop op dat ze tot de dag van vandaag promoot. En daar horen ook geregeld opnames bij in haar eigen badkamer en keuken. Reden genoeg om bij de ex-vrouw van zanger Chris Martin eens binnen te kijken.

De riante villa van…

Gwyneth Paltrow en haar echtgenoot Brad Falchuk. Het huis van het koppel staat in Montecito, Californië, en is een oord van rust voor zowel het hoofd, de ziel als het lichaam. De actrice kocht het huis in 2016 voor zo’n vijf miljoen dollar.

De eetkamer

Geen Oosterse taferelen ten huize Paltrow maar de actrice deed er wel alles aan om de groene omgeving ook binnen te integreren. Het behangpapier in de eetkamer is daar het beste bewijs van. Andere natuurelementen zijn de hardhouten vloer, gelegd in visgraat, en hier en daar wat fris groen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De bar

Een bar in de woonkamer? Ten huize Paltrow staat er alvast een zeer origineel exemplaar. Compleet gemaakt uit marmer en afgewerkt met gouden details rust de mastodont op een stijlvol tapijt. Je cocktail opdrinken doe je dan weer op een van de architecturale fauteuils.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De keuken

De keuken is de plaats waar Gwyneth naar eigen zeggen veel tijd doorbrengt. Ook hier werd marmer gebruikt in zowat elke hoek van de ruimte. De blikvanger in deze ruimte? Haar (gesponsorde) fornuis dat volgens fans maar liefst 25.000 dollar heeft gekost.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De hal

Gwyneth blijkt graag foto’s te nemen in haar hal en we begrijpen waarom: de zwart-witte tegels zorgen voor een huiselijke sfeer in combinatie met de witte meubelen en verse bloemen. Het donkere van de voordeur zorgt dan weer voor wat contrast.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Badhuis

Waarom genoegen nemen met een badkamer als je ook een badhuis kan hebben? Gwyneth heeft haar oord van rust alvast te danken aan interieurarchitecten Robin Standefer en Stephen Alesch. Zij kozen voor een mix van het oude Griekenland met de moderne, minimalistische wereld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nu is het aan jou!

Geïnspireerd door het interieur van Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk? Wij helpen je alvast op weg om ook jouw huis dezelfde uitstraling te geven.

1. Set van vier blauwe borden - 23,95 euro bij de Bijenkorf 2. Fauteuil ‘club’ - 413 euro bij Goossens wonen 3. Marmeren vijzel - 39,99 euro bij Zara home 4. Goudkleurig bijzettafeltje ‘Halong’ - 129 euro bij Maison du Monde 5. Zwarte kandelaar - 7,5 euro bij Hema.