Twee wegkruisen teruggeplaatst in Veldwezelt

Zo stond er een kruis op de hoek van de Omstraat-Heserstraat-Kerkveld. Toen het verdween bij een nieuwbouw, ontfermde buurtbewoner Ludo Wins zich erover. Samen met erfgoedkring Wiosello zocht hij naar een oplossing om dit erfgoed een nieuwe plaats te geven. Maar het bleef niet bij dit ene kruis. Een kruis langs de Kiezelweg, na de Eerste Wereldoorlog geplaatst uit dank voor behoud, kwam ook in aanmerking voor verhuis.

Een eeuw in weer en wind had de beide kruisen geen goed gedaan. Dat kon het publiek in 2016 zelf vaststellen bij de kapelletjestentoonstelling van Wiosello in de Lambertuskerk. Mathieu en Mathieu Gerits, twee naamgenoten uit Veldwezelt en Gellik, zorgden voor een grondige renovatie. Oud oplapwerk werd verwijderd, nieuwe zinken beschermdakjes volgden en voor een verloren gegane kruislievenheer werd een nieuw exemplaar gevonden in de abdij van Flône.

Dat verliep allemaal vrij vlot. Maar een nieuwe plek vinden, dat had meer voeten in de aarde. Tot recent het dossier vlot getrokken werd door Rita Geerinck in overleg met burgemeester Keulen. Nu staan ze er. Het wegkruis aan het kruispunt van de Omstraat verhuisde naar de overkant. Het Rooxkruis van de Eerste Wereldoorlog vond een plek bij het plantsoen Rosmeerweg-Bilzerbaan. De mensen van de technische dienst van de stad verdienen een pluimpje voor zorgvuldige afwerking met een voetje van blauwe steen.