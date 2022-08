Man steelt wagen met slapend kind (7) op achterbank: “Vader was even eten gaan kopen”

Een 39-jarige man heeft donderdagavond geprobeerd een wagen te stelen in Merksem. Het zevenjarig zoontje van de eigenlijke bestuurder lag op dat moment te slapen op de achterbank. De dief, die uitvoerig gekend was bij de politie en geseind stond, kon in Schoten ingerekend worden.

De feiten speelden zich af op de Bredabaan in Merksem. “Een man had zich even aan de kant gezet om eten te kopen terwijl zijn zevenjarige zoon sliep op de achterbank”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. “Een andere man maakte van de gelegenheid gebruik om in het voertuig in te stappen en de auto te stelen.”

Het slachtoffer verwittigde meteen de politie. De autodief had het kind even verderop uit de wagen gelaten, waardoor het kind gelukkig snel kon herenigd worden met zijn vader. Een interventiepatrouille merkte het gestolen voertuig kort na de feiten op ter hoogte van de Rerum Novarumlaan en zette de achtervolging in.

“Bij de achtervolging reed de verdachte onder meer tegen de richting in de Molenlei en aan hoge snelheid door de Du Chastellei. In de Deuzeldlaan in Schoten werd hij opgehouden door het verkeer en kon de politie hem staande houden”, zegt Migom.

De man verzette zich bij zijn arrestatie, waardoor een van de politiemannen gewond raakte. “De 39-jarige verdachte bleek gekend voor een waslijst aan feiten en stond geseind omdat hij zijn elektronisch toezicht niet naleefde. Hij werd gearresteerd”, aldus Migom nog. Het slachtoffer kreeg zijn auto meteen terug.