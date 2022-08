Spectaculaire beelden tonen hoe Mathis (4) metershoge sprongen maakt op kiteboard van papa Thomas (33): “Droom die uitkomt”

Een vierjarige jongen die metershoge sprongen maakt op een kiteboard: maak kennis met Mathis (4), het zoontje van kitesurfer Thomas De Wispelaere. De man die ooit over de Pier in Blankenberge sprong, deelde hartverwarmende beelden van een sessie met zijn zoontje tussen de benen. Een emotionele stunt. “Hoger springen, vroeg hij meteen”, lacht Thomas.

“Een dag zoals een ander”, schrijft Thomas De Wispelaere al lachend op Facebook. Hij deelt de woorden met een filmpje van een hartverwarmende sessie op het water. Donderdag nam Thomas - die ooit over de Pier in Blankenberge sprong met zijn kite - zijn 4-jarig zoontje Mathis mee op zijn board. Het hele avontuur werd gefilmd met een GoPro en later in een filmpje gemonteerd.

En de beelden doen je instant glimlachen. “Het was de tweede keer dat ik Mathis meenam op mijn board: we deden het eerder deze winter in Zanzibar ook al”, vertelt Thomas. “Niet zo lang geleden kochten we hem een wetsuit. En de omstandigheden waren donderdag perfect. Er lag een grote, ondiepe plas op het strand van Zeebrugge en het was warm. Let’s go, dacht ik.”

Geen schrik

Thomas sprong metershoog in de lucht, terwijl kleine Mathis zich stevig vastklampte aan de benen van papa. “Schrik? Dat had hij niet”, lacht Thomas. “Tijdens de eerste sessie hadden we al eens een klein sprongetje gedaan. En Mathis vroeg meteen: opnieuw springen! Hoger! Maar hij blijft nog maar vier jaar, dus we moeten voorzichtig blijven.” (Lees verder onder de foto)

De eerste keer samen op een board in Zanzibar. — © if

“In de open zee zijn we nooit gegaan. Overal waar we gekitesurft hebben, was het ondiep en kon Mathis perfect staan.” Zelf staat Thomas al meer dan twintig jaar op zijn board: hij kreeg de microbe te pakken toen hij twaalf jaar was. “Dat was toen nog het begin van kiteboarden, nu is de sport veel populairder”, weet Thomas.

Droom vervuld

En zijn opvolging is dus gegarandeerd: Mathis heeft de smaak helemaal te pakken. “Hij vindt zo’n stunts doodnormaal”, grijnst Thomas. “Omdat hij opgegroeid is met papa die aan kiteboarden doet. Om hem zelfstandig te laten kiten, daar is het nog veel te vroeg voor. Misschien over een jaar of twee, wanneer hij wat meer kracht in zijn armen krijgt.”

Voor Thomas ging alvast een “droom in vervulling”: kiten met zijn 4-jarig zoontje is een herinnering voor altijd. “Wanneer je papa wordt, denk je natuurlijk: ooit wil ik hem op sleeptouw nemen. En het feit dat we het hele gebeuren in een prachtig filmpje gemonteerd hebben, is enorm mooi. Ook voor Mathis zal het altijd leuk blijven om naar die beelden te kijken.”