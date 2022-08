Dimitri Van den Bergh vlot voorbij eerste ronde Queensland Darts Masters in Australië

Met een 6-2 overwinning tegen de Nieuw-Zeelander Koha Kokiri heeft Dimitri Van den Bergh zich kunnen plaatsen voor de tweede ronde in de Queensland Darts Masters (PDC/71.000 euro), die plaatsvindt in het Australische Townsville.

De 28-jarige Antwerpenaar begon zeer sterk aan zijn eerste ronde. Met onder meer een 164 uitworp en een 13 darter nam hij een 3-0 voorsprong. In de drie volgende spelletjes was de concentratie even zoek waar de 46-jarige Kokiri gebruik van maakte en met breaks van 64 en 89 zijn achterstand kon herleiden tot een frame. ‘The Dreammaker’ herpakte zich en lukte nog twee 180 maximum worpen en een 11-darter voor een 6-2 overwinning.

Van den Bergh (PDC-14) wierp een gemiddelde van 93.24 per drie darts tegen 85.93 voor Kokiri, die met een checkout-gemiddelde van 66.7 procent beter was dan Van den Bergh die uitkwam op 46.2 procent.

In de kwartfinale neemt Van den Bergh, die eerder dit seizoen de Nordic Darts Masters en de Dutch Darts Masters won, het op tegen de Engelsman Joe Cullen (PDC-13), die de Australiër David Marland met een gemiddelde van 108.65 met 6-0 het nakijken gaf.

Uitslag:

Dimitri Van den Bergh (Bel/14) - Koha Kokiri (NZe) 6-2