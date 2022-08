Relschoppers Antwerp en Frankfurt krijgen voor meer dan 280 jaar aan stadionverboden na rellen rond Bosuil

Na de rellen in Deurne voor en tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Antwerp en Frankfurt in september krijgen 44 supporters van Antwerp en 105 Frankfurt-fans een stadionverbod en een geldboete. Ook de supporter die tijdens de wedstrijd een vuurpijl naar de bezoekende doelman smeet, werd veroordeeld. Dat meldt de Antwerpse politie vrijdag.

Op 30 september 2021 speelden Royal Antwerp F.C. en het Duitse Eintracht Frankfurt tegen elkaar in de groepsfase van de Europa League. Die match werd voor de aftrap al stevig ontsierd, toen een honderdtal Duitsers supporterscafé Great Old op de hoek van de Ter Heydelaan en de Alfons Schneiderlaan aanvielen.

© BFM

Er werd met allerlei voorwerpen gegooid richting de Antwerp-aanhang en onder meer het glas van het caféterras sneuvelde. De politie kwam massaal ter plaatse en gebruikte onder meer pepperspray om de heethoofden uit elkaar te drijven. Ter plaatse werden al enkele heethoofden gearresteerd, maar de grootste groep hooligans werd in de boeien geslagen op de parking van de van de Makro en MediaMarkt iets verderop.

© BFM

Ook tijdens de match, bleef de sfeer grimmig op de Bosuil. Net voor de aftrap stak de harde kern van Antwerp massaal vuurwerk af, aan het begin van de tweede helft werd vanuit diezelfde tribune 4 zelfs een voetzoeker gegooid naar de bezoekende Frankfurt-doelman Kevin Trapp. Op de eretribune werd er dan weer geknokt toen enkele Duitse ‘VIP-supporters’ de 0-1 zege ostentatief gingen vieren. Een supporter gooide zelfs een rollator in de tribune.

© rr

“Politie en parket treden streng op tegen wie geweld pleegt in het kader van voetbalwedstrijden. Na de match werd dan ook meteen een onderzoek opgestart”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. “Met behulp van onder meer de camerabeelden van de politie in en buiten het stadion en de Duitse politie die ter plaatse was werden 105 Frankfurt- en 44 Antwerpsupporters geïdentificeerd.” Daarbij was onder meer ook de Antwerp-fan die de vuurpijl naar doelman Trapp gooide.

De voetbalcel van Binnenlandse Zaken legde de 44 Antwerp-fans in totaal 76,5 jaar aan stadionverboden op en deelde in totaal 43.800 euro aan boetes uit. Langs de kant van Frankfurt kregen de supporters elk een stadionverbod van 24 maanden opgelegd, goed voor meer dan 200 jaar aan stadionverboden. Er werden ook geldboetes opgelegd die goed zijn voor een totaal van 51.300 euro.