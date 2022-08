STVV-kapitein Toni Leistner: “We gunnen het Anderlecht niet om onze reeks te doorbreken”

Een jaar geleden zat Bernd Hollerbach geschorst in de tribune. Hij zag hoe Toni Leistner in extremis een punt thuis hield. Na een bewogen wedstrijd, met discutabele beslissingen. Zo kregen Kompany en co twee penalty’s. “Ik herinner me hoe kwaad Kompany na de wedstrijd was”, grijnst Leistner. “Boos omdat zijn spelers punten hadden laten liggen op Stayen, boos om die slotfase. Maar wij speelden gewoon een beresterke wedstrijd. We zijn ook nu op en top gemotiveerd om hen te ontvangen, maar dat zijn we altijd. We speelden dit seizoen al tegen de vicekampioen en tegen de bekerwinnaar. In die duels hebben we onze maturiteit al getoond, dat zullen we ook tegen Anderlecht doen.”

Ook Toni Leistner is gewapend tegen de hitte en het stomende kunstgrasveld zondag. “Het veld broeit, zeker als het natgespoten wordt voel je de stoom omhoog komen. We waren vorig seizoen al één van de sterkste teams op conditioneel vlak. Dat moeten we nu dan maar opnieuw laten zien in een wedstrijd als deze. Verdedigend zit het goed. Alle ploegen willen stilaan de scalp van STVV, omdat we al zo lang zonder verlies zitten. Maar dat gunnen we Anderlecht absoluut niet.”

“Het enige wat beter moet, is matchen vroeger beslissen in de zestien van de tegenstander”, besluit Leistner. “Zeggen ze dat bij Real Madrid ook? Het zij zo. Maar ik kan onze spitsen weinig verwijten. Ik kwam ook al piepen aan de zestien van de opponent en scoorde zelf ook niet. Dan moet je zwijgen. Wel hou ik iedereen scherp als ik merk dat er te weinig focus is. Verder zal het vanzelf moeten loslopen voorin, maar ik heb er vertrouwen in.”